OSTİM'den raylı sistemlerde iş birliği çağrısı
ANKARA (AA) – OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, hafif metro, hızlı tren gibi kritik araçlar için kamu, üniversite ve sanayi arasında sinerji oluşturulması gerektiğini belirterek, "Firmalarımızın yapamayacağı bir şey yok. Hafif metro, hızlı tren hepsini ülkemizde yapabiliriz." ifadesini kullandı.
OSTİM OSB'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ve ASELSAN ile Yerlileştirme İşbirliği Toplantısı düzenledi.
Aydın, raylı sistem yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda, hafif metro, hızlı tren gibi kritik araçlar için kamu, üniversite ve sanayi arasında sinerji oluşturulması gerektiğine dikkati çekti. OSTİM OSB olarak iş birliğine açık olduklarını belirten Aydın, raylı sistemler sektöründe yeterli düzeyde olmasa da büyük mesafe aldıklarını ifade etti.
Orhan Aydın, şunları kaydetti:
"Hafif metro, hızlı tren hepsini ülkemizde yapabiliriz. Firmalarımızın yapamayacağı bir şey yok. Biz buna inanıyoruz. EGO'nun bütün ihtiyaçlarını, kullanılan tüm araçları yapabiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 50 kardeş şehri var. Bir şehir için ne lazımsa 50 kardeş şehre de bu sistemleri götürebiliriz. Altyapı, ulaşım, raylı sistemler, haberleşme gibi bütün işlemlerini yapabiliriz, 50 şehre otobüs satabiliriz. Belediye burada bir misyon üstlenmeli, proje üreten bir belediye olmalı."
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