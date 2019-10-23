ÖSYM dördüncü “e-Sınav” merkezini Adana'da açacak

ANKARA (AA) – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Adana'da da 400 kişilik elektronik sınav (e-Sınav) merkezi açılacak.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ÖSYM tarafından e-Sınav merkezi kurulmasına ilişkin protokolü ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar imzaladı.

Prof. Dr. Aygün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Herkes için her yerde olma anlayışımızdan hareketle adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak ve çağın gereği olan e-Sınav hizmetlerimizi arttırmak amacıyla Adana'da Çukurova Üniversitesinde bir e-Sınav merkezi oluşturulmasıyla ilgili protokol imzaladık." dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplam 5 bin 500 adayın sınava girebileceği e-Sınav merkezlerinin bulunduğunu ifade eden Aygün, "Merkezlerin bir yenisini, Adana'da ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle toplamda dört e-Sınav merkezimiz olacak. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar da protokolle ÖSYM tarafından Çukurova Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 400 kişilik e-Sınav merkezi kurulacağına işaret etti.

"Merkezin hayata geçmesiyle birlikte, birçok elektronik merkezi sınavın Adana'da yapılması sağlanarak, bölgemize de büyük katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Kibar, üniversite açısından da bir prestij olacak e-Sınav merkezinin kurulumundan dolayı ÖSYM Başkanı Aygün ve ekibine teşekkürlerini iletti.