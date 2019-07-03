Otizmli Alper müzikteki yeteneğiyle dikkati çekiyor
ÇANKIRI (AA) – MUHAMMED KAYGIN – Çankırı'da eğitim gören 18 yaşındaki otizmli Alper Geyik, müzikteki yeteneğiyle dikkati çekiyor.
Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulunda 5 yıldır eğitim gören Alper Geyik, 2 yıl önce müzik öğretmeni Ali Özen ile tanıştı. Özen, boş zamanlarında şarkıları ve okul zilini notalarıyla mırıldandığını fark ettiği Geyik'i bir süre izledi.
Geyik'in hiç eğitim almamasına rağmen müzikte yetenekli olduğunu keşfeden Özen, otizmli gençle özel ilgilenmeye başladı.
İlk olarak melodikayla müzik eğitimine başlayan Geyik, ardından org, sonra da piyano çalmayı öğrendi.
Hiçbir altyapısı olmadan 6 ayda piyano çalabilir düzeye gelen Geyik, şimdi çeşitli etkinliklerde sahneye çıkarak konser veriyor.
– "Alper gibi bir öğrenciyle karşılaşmak çok zor"
Ali Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geyik'te büyük bir müzik yeteneği bulunduğunu söyledi.
Birlikte çalışmaya başladıktan sonra hızla ilerleyen Geyik'in ses frekanslarını çok iyi bildiğini dile getiren Özen, "Geldiğimde herhangi müzik aleti çalamıyordu. Yetenekli olduğunu anlayınca çalışmaya başladık. Daha önceden müzik eğitimine başlasaydı bugün Türkiye'de adı duyulan biri olacağına eminim. Çok yetenekli bir çocuk." ifadelerini kullandı.
Özen, haftada iki saat eğitim verdiği Geyik'in müzikle sakinleştiğini, uzun süre enstrümanlarla vakit geçirebildiğini anlattı.
Geyik'in yeteneğini daha fazla geliştirerek farklı enstrümanlar da çalmasını sağlamayı istediğini belirten Özen, "Alper bende büyük iz bıraktı. Onun için elimden geleni yapıyorum. Alper gibi bir öğrenciyle karşılaşmak çok zor." dedi.
Otizmli gencin müzik dışında farklı yetenekleri de bulunduğuna dikkati çeken Özen, şunları kaydetti:
"Alper'in harita bilgisi de mükemmel. Mesela İstanbul'dan Erzurum'a nasıl gidildiğini sorduğumuzda, bütün güzergahları söyleyebiliyor. Herhangi bir yılın ayını, tarihini söylediğimizde bize gününü söyleyebiliyor. Otizmli öğrencilerin hepsinde böyle yetenek olmuyor. Bu çocukların yüzde 10'unda böyle yetenek olduğu söyleniyor."
Özen, Geyik'in ailesinin de çalışmalarında kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi.
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