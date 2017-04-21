Otizmli çocuklar için hatıra ormanı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar, aileleri ile fidan dikti.

Yozgat Valiliği öncülüğünde Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği ve Orman İşletmeleri Müdürlüğü, Çalatlı mevkisinde “Otizmli Çocuklar Hatıra Ormanı” oluşturdu.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayının Dünya Otizm Farkındalık Ayı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kurca şöyle konuştu:

“Amacımız, otizmli çocuklara dikkat çekerek, otizmin nasıl bir hastalık olduğunu herkesin öğrenmesini sağlamaktır. Otizm, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Ondan dolayı Birleşmiş Milletler, nisan ayını Otizm Farkındalık Ayı olarak tüm dünyada kutlamaktadır. Biz de kendimizce farkındalık oluşturabilme adına çocuklarımızla ormanımıza 500 fidan diktik. Dünyamızın yeşillendirmek de bizler için çok önemlidir.” diye konuştu.

Otizmli çocuk annesi Münevver Akses de, “Çocuklarımızın her türlü eğitim ve sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bu tür etkinlikler de hem bize hem de çocuklarımıza motivasyon sağlıyor. Burada emeği geçen, bizi hatırlayan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Fidanların dikiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.