Otobüs durakları evsizlere yuva oldu

Antalya’da iki gündür etkili olan poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Saatte hızı zaman zaman 60 kilometre hıza dek meydana çıkan poyraz nedeni ile kent içinde hava sıcaklıkları 3 dereceye değin düştü. Yaşanan soğuk havadan ise en fazla etkilenenler haricen “bimekan” şahıslar olarak tanıdık evsizler oldu. Bir fazla bimekan şahıs, cadde ve cadde üzerinde yer alan duraklara gelerek, durak içerisinde soğuktan korunmaya çalıştı. Bir Takım duraklara ise aniden fazla “bimekan” kişi sığındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde daha pozitif soğuğa dayanamayan evsizler, yanlarında taşıdıkları battaniyeler ile durak içerisinde uykuya daldı.

öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde açık havada yaşamak zorunda kalan vatandaşlara kucak açtı. Polis ve zabıta ekipleri sokakta kalan ve zor durumda olan bimekan şahısları kapalı spor salonuna taşıdı. Atatürk Kapalı Spor Salonu, evsiz vatandaşların hizmetine sunulurken, evsizlerin yeme içme, konaklama ve giyim ihtiyaçları giderildi.

ERTUĞRUL GÜN