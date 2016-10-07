“Otobüse yavaş bindin” kavgası
KONYA (AA) – Konya’da belediye otobüs şoförünü bıçakla yaralayan baba ve oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Çalmandalı (25) ile kullandığı belediye otobüsüne merkez Meram ilçesi Kayalıpark duraklarından binen Fesih P. (19) arasında araca yavaş bindiği gerekçesiyle kısa süreli tartışma yaşandı.
Otobüs, Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi’ne geldiğinde aracın önü Fesih B’nin babası Mahmut P. (44) tarafından kesildi.
Burada araçtan indirilen şoför Çalmandalı, darbedilerek kollarından bıçakla yaralandı, otobüsün camları kırıldı.
Baba ve oğlunun elinden güçlükle kurtulan Çalmandalı, Karatay ilçesindeki otobüs duraklarına sığındı. Çalmandalı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, Fesih P. ile babası Mahmut P’yi gözaltına aldı.