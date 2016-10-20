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Otobüsler için cep yapılıyor

Düzce Belediyesi Denetimli Insanlar Otobüsleri’nin duraklarda gezgin iniş ve binişleri için kaldırımlarda cep uygulaması yaygınlaştırılıyor.

20 Ekim 2016 Perşembe, 14:21
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Düzce Belediyesi Denetimli Insanlar Otobüsleri’nin duraklarda gezgin iniş ve binişleri için kaldırımlarda cep uygulaması yaygınlaştırılıyor. Son olarak Mimar Sinan caddesinde gezgin emniyetinin sağlanması ve trafik akışının aksamaması için kaldırımlarda durak noktalarına cep yapılıyor. bu vesileyle, yeni açılan ve genişletilen yollarda da kaldırım yapım çalışmaları başlatıldı. 

Tuncay Türkgülü

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