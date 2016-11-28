Otobüste çaldırdığı telefonuna sosyal medya sayesinde kavuştu

NİĞDE (AA) – Niğde’de halk otobüsü şoförü, engelli bir vatandaşa yardım etmek istediği sırada cep telefonunun çalınmasına ilişkin kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaşınca şahıs, telefonu şoföre iade etti.

Yaklaşık 3 senedir halk otobüsü şoförlüğü yapan Tuncay Bilen, engelli bir yolcunun inmesine yardım etmek için arka kapıya gittiği esnada koltuğunun yanında bıraktığı cep telefonu çalındı. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Bilen, telefonunun otobüsteki yaşlı bir erkek tarafından çalındığını tespit etti.

Durumu polise bildiren Bilen, aynı zamanda şahsın bulunması için güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine telefonu alan kişi, Bilen’in çalıştığı yere gelerek telefonu arkadaşlarına teslim edip özür dilediğini söyleyerek uzaklaştı.

Telefonu geri getirdiği için söz konusu kişiden şikayetçi olmayacağını belirten Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İhtiyar bir adam telefonu getirip arkadaşlarıma vermiş. Suçlu olduğunu biliyor, gelip özür dilediğini söylediler. Ben de ondan dolayı şikayetimi geri çektim, tamamen vicdanen.” dedi.

Şahsı hastaneden otobüsüne aldığını ifade eden Bilen, şöyle devam etti:

“Eski terminal durağında engelli bir vatandaşımız ineceğini söyleyince ben araçtan inip arka kapıdaki rampayı indirdim. Ben engelli vatandaşı indirirken, yaşlı amca çantasını şoför mahallinin yanında bulunan ve üzerinde telefonun da olduğu yere koyarak, telefonu alıp indi. Ben telefonun olmadığını fak ettim ve polisi aradım. Görüntüleri yayınladım, yayınlandıktan sonra yaşlı amca telefonu geri getirmiş. Biz vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, vatandaşlarımız bize köstek olmaya çalışıyor. Maalesef iyi niyetimizi suistimal ediyor insanımız.”