Otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu Makas mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan Konya yönüne dışarı giden Furkan B. yönetimindeki 06 YFP 91 plakalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üstüne köprülü kavşakta Kulu istikametine döndüğü sırada refüjdeki demir bariyere çarptı. İhbar üzerine durum yerine dışarı giden sıhhat görevlilerin birincil müdahaleyi yaptığı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak çare altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.