Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:15
AKSARAY (AA) – Aksaray’da, otomobilin yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güllü Kök (30) yönetimindeki 06 BV 1346 plakalı otomobil, Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elmas Kök (46), Yunus Yıldırım (46) ve Enes Pekmezci (11) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yunus Yıldırım müdahaleye rağmen kurtarılamadı.