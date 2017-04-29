Otomobil fiyatına bıçak

Düzce’de yaşamış İktisat Fakültesi mezunu olan bıçak üretim ustası Alper Tüfekçi, gravürlü bıçakların 20 bin TL’ye varan fiyatlara satıldığını bildirdi. Üretimi yapılan bıçakların el emeği olarak hazırladığını bildiren Tüfekçi, özel olarak hazırlanan bıçakların, uzun süren çalışmaların peşinde tamamladığını söyledi.

27 yıldır bıçak yapım ustası olarak çalışan Alper Tüfekçi, “Bu meslek dedelerden kalan bir meslek bizim Rize’de oysa evin aşağıda körük hala duruyor yani yedi cins dedemin adını biliyorum lakin başka bir meslek bilmiyorum. Yine De onlar ocakta namlu sarıp tüfek yapıyorlardı bağlı biz ona bakmadık bıçak yapmaya başladık. Niye bıçak yapmaya başladım ben fiilen iktisat fakültesi mezunuyum. 90-91 yılından bu yana bıçak yapıyorum. Oda Türkiye’de istediğim gibi bir bıçak bulamadığım için olan bıçakta çok fiyatı yüksek olduğu için bizde öğrenci olup paramız yetmediği için bıçak yapmaya başladım. Zamanla gelerek ise bu hale geldi” dedi.

“Hazırladığım bıçakları önemli devlet adamlarına teslim ettik”

Üretimi yapılan bıçakların fazla kayda değer isimlere ulaştığını belirten Tüfekçi, “Yaptığım bıçaklar Abhazya devlet başkanına, eski Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül’e, eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na devlet başkanlarına gitti. şimdi da gördüğümüz ilgiden memnunuz. Bıçaklar en ince ayrıntısına kadar el işi, bir fuara gittiğimiz vakit bile bir fazla insan yolumuzu kesiyor fazla bambaşka yerlerden ismimiz geliyor. Nitelikli yapma çalışıyoruz, iyisini yapmaya çalışıyoruz yaptığımız zamanda ömür boyu garanti veriyoruz. Şu an dek bezginlik yaşayıp ta bıçağı geri getiren olmadı. İnşallah çoluk çocuğa da aktarıp devam etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Sadece bu meslekte değil hiçbir el sanatında çırak yetişmiyor”

Bıçak üretimi işinde çırak yetişmemesine değinen Tüfekçi, “Yalnızca bu meslekte değil hiçbir el sanatında çırak yetişmiyor. Bir seminere gittik çocuklara anlattım çocuklar çok ilgilendiler. Maalesef şöyle bir seziş var. Okusun adam olsun, sanatkar olunca sözde adam olunmuyormuş gibi. Her okuyan masa başında iş bulacakmış gibi bende iktisat fakültesi mezunuyum lakin yapmıyorum sevmiyorum bunu yapıyorum bunu seviyorum. Maalesef hiçbir meslekte çırak yetişmiyor ama bunun sıkıntısını daha sonra yaşarız biz” açıklamasını yaptı.

“Bıçaklarının satışı 20 bin TL’ye ulaşıyor”

Üretimi yapılan bıçaklarla ilgili bilgiler veren Tüfekçi, “İşlemeli bir bıçağın yapımı işlemesine göre yapımı da değişiyor. Bir gün süren bıçakta var, bir hafta süren bıçakta var, bir ay sürecek bıçakta var. İşçiliğine kadar değişiyor. Son dönemlerde geleneksel modellere diziler doğru ilgi pozitif. Ben daha çok Bushcraft tarzı bıçaklar yapıyorum. Zaten birkaç bıçak modeli var taş gibi görünen bu bıçağa taş devri modelleri diyorum bunu birincil ben yaptım. Puko tarzı dediğimiz İskandinav tarzı bıçakları yaptık. Fiyat ise 350 liradan başlıyor 10 bin liraya da çıkar 20 bin liraya da çıkar. Bıçağa altın kaplama yapılır fiyat artar, çelik öbür olsa 15 -20 bin liraya çıkar. Üst sınır yok” diye konuştu.

Mehmet Şeker “El işinde herkesin bıçağı kendini özgü oluyor “

Bıçakların üzerine gravür yapan Mehmet Şeker ise, “Ben 12 yaşında başladım bu işe. O zamandan buyana bu işi yapıyorum. Şiddet bir iş emek istiyor, çizimin fazla hoş olacak çaba sarfetmek gerekli. Küçücük tığlarla yapıyoruz. Ormanda kullanacak olanlar gravür yaptırmıyor, hediye edecek olan vitrinine koyacak olanlar gravür yaptırıyor. Koleksiyoncular çok rağbet ediyor. Her birinden bir tane var birebir kopyası olmuyor. El işinde herkesin bıçağı kendini özgü oluyor. Kurt başı yapıyoruz sureti herkes birbirinden bambaşka oluyor” dedi.

“Bıçaklara daha fazla Osmanlı motiflerini yapmaya çalışıyoruz”

Bıçaklara Osmanlı motiflerini eklediklerini bildiren Şeker, “ Bıçaklara daha çok Osmanlı motiflerini yapmaya çalışıyoruz, modern motiflerde kullanıyoruz. İtalyan motifleri öbür Fransız motifleri öbür ama başlıca en güzel motifler bizim Osmanlı motifleridir. Lakin öyle talep değil Avrupa bizim motiflerimizi seviyor bizimkiler Avrupa motiflerini seviyor “diye konuştu.

Ali Yıldız

