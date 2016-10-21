Otomobil, mendil satan kardeşlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) – Konya’da bir ışıklı kavşakta otomobilin çarptığı mendil satan üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumali Ç. (37), kullandığı 42 AAK 47 plakalı minibüs ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Atilla M. idaresindeki 42 CFC 55 plakalı otomobili kovalamaya başladı.

Minibüs, Meram ilçesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’ndeki ışıklı kavşakta duraklayan otomobile arkasından çarptı. Savrulan otomobil ise kaldırımda mendil satan Resul (10), İsmail (8) ve Yakup Çiçek (6) adlı kardeşlere çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Bu çocuklardan Yakup Çiçek, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan diğer iki kardeşten Resul Çiçek’in ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Cumali Ç, olay yerinde gözaltına alındı. Kaçan otomobil sürücüsü Atilla M. ise Meram Sanayi Sitesi civarında yakalandı.