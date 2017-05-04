Otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KONYA (AA) – Konya’da, otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Eroğlu (30) yönetimindeki 06 EZ 6664 plakalı otomobil, Konya-Karapınar Karayolu’nun 40’ıncı kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Kazada, sürücü Eroğlu ile İbrahim Demirel (35) ağır yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özkan Eroğlu’nun ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolundaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.