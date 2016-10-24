Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
24 Ekim 2016 Pazartesi, 19:00
AKSARAY (AA) – Aksaray’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Çakır (59) yönetimindeki 50 FD 623 plakalı otomobil, Aksaray Nevşehir karayolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Nazik Çakır (50) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Çakır, Enes Çakır (12) ve Pembegül Kantürk (22) yaralandı.
Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.