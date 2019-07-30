Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Ersoy Kubilay idaresindeki 35 SFF 61 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Mehmet Kubilay (86) hayatını kaybetti.
Kubilay'ın cesedi, ilk incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Mehmet Kubilay'ın, torununun düğününe katılmak üzere İzmir'den Eskişehir'e geldiği öğrenildi.
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