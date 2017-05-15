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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:45

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Görür (19 ) idaresindeki 68 AG 151 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yuva köyü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Gültekin (50) Yağız Alp (4) ve Gülşen Dirican (57) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

4 yaralı aksaray trafik kazası

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