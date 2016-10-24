Otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 birey öldü, 1 birey de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 1.kilometresi Toparmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BKA 46 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken kontrolden çıktı. Kontrolden meydana çıkan araba önce taklalar attı, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarındaki levha ve direğe çarparak şarampole devrildi. Bu sırada otomobilin camından fırlayan Ali Erdoğan durum uygun hayatını kaybederken, Hacı Mehmet P. ise ağır yaralandı.

Yaralı Parsil, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin peşinde Konya’ya sevk edildi.

Olay uygun hayatını kaybeden Erdoğan’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.