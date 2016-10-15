Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden meydana çıkan otomobilin tarla uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Ş. (64) idaresindeki 01 JP 795 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araba sürücüsü ile araçta bulunan Fikriye S. (64), Açlık K. (35) ve Yasin A. (19) yaralandı. Yaralılar kazayı görebilen diğer sürücülerin haber vermesi ile durum yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.