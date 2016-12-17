Otomobil tutkunlarından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyaret

Konya’da otomobil tutkunlarının bir araya gelerek kurduğu grup, araçlarıyla Çevik Baskı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, polislere tatlı ikramında bulundu.

Konya BMW/M Power üyeleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısını kınamak için Çevik Güç Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yaklaşık 40 araçlık konvoyla Çevik Zorlama Şube Müdürlüğü’ne gelen topluluk üyeleri polislere desteklerini ileterek, tatlı ikram etti. Grup adına konuşan topluluk başkanı Samet Betimen, alçak terör saldırısını protesto etmek ve emniyet güçlerinin yanında olduğunu göstermek nedeniyle toplandıklarını söyledi. Betimen, İstanbul’da yaşanan bu kalleş saldırıda şehit olan vatansever polislerine Allah’tan rahmet dileyerek, bu vatanın ezanını kimsenin susturamayacağını ve toprağını kimsenin bölemeyeceğini dile getirdi. Betimen, dünyanın hiçbir uygun bombalar patlatılarak polis ve asker şehit edilerek uzlaşma istiyoruz diyen şerefsiz hain bir topluluk yoktur diyerek, “Bugün Türk bayrağını yakarak, vatanımıza göz dikerek, polisimize alev ederek mutlu olacağını sanan gafillere üç kelimelik mesajımız var. Unutmam, unutturmam, affetmem” biçiminde konuştu.