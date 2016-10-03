Otomobil tutkunlarından lösemi hastası çocuklara yardım kampanyası

Konya’da otomobil tutkunları lösemi hastası çocuklar için destek kampanyası başlattı.

BMW /// M POWER KONYA ve HONDA MODA KONYA grubunu oluşturan araba tutkunlarından aklıselim tavır. Her iki araba grubunu oluşturan üyeler, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi’nde çare görebilen çocuklar için destek kampanyası başlattığını duyurdu. BMW /// M POWER Konya Başkanı Samet Betimen, üyelerle birlikte hastanenin çocuk servisinin bulunduğu bahçede basın açıklaması düzenledi. Lösemi hastası çocukların ve gençlerin tedavi ettirilerek sağlıklarının baştan kazandırılmasının vatandaş olarak herkesin görevi olduğunu gösteren Betimen, “Bu vatandaşlık görevini gerçekleştirmek için biz de çocuk onkoloji bölümünde yatan çocuk hastaların tüm ihtiyaçlarını grubumuz olarak üstlenmiş bulunmaktayız. Lösemi çocuklara daha profesyonel çare cihazlarının alınabilmesi, eksiklerinin giderilebilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına BMW/// M POWER KONYA ve HONDA MODA KONYA aileleri olarak takviye kampanyasının başlatıldığını duyuruyoruz. İlerleyen günlerde medya ve sosyal ağ aracılığıyla destek yapılacak ilgili hesap numaraları duyurulacaktır. Bu takviye kampanyasında Türkiye’de ve Konya’mızdaki iş adamlarımızı, yararlı halkımızı aklıselim olmaya ağırlama ediyoruz” dedi.