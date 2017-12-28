Otomobil U dönüşü yapan tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Afyon Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon’dan Konya istikametine seyir halinde olan Sadık K.(54) idaresindeki 42 BSV 06 plakalı tır iddiaya göre hatalı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Fatih E. idaresindeki 35 AEU 63 plakalı otomobil çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurda yığınına dönen otomobildeki Uğur Acar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan yaralılardan Lafif Ö.(17), Ali A. (18) ve durumu ağır olan Fatih E. ise Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer taraftan olay yerine gelen yaralıların yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle ekipler tarafından kontrollü olarak tek şerit halinde sağlanan trafik akışı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.
Tır sürücüsü Sadık K. ise Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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