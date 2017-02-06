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06 Şubat 2017 Pazartesi

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

06 Şubat 2017 Pazartesi, 18:45

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KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatice Konya idaresindeki 35 S 8189 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya Karayolu Sarıköy mevkisinde, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Konya ile beraberinde seyahat eden Gülşen Konya ve Fadimana Bayrakçı yaralandı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 yaralı Beyşehir trafik kazası

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