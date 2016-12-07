Otomobilden para hırsızlığı güvenlik kamerasında

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bankadan para çekip otomobiline koyan iş adamını takip eden 3 şüphelinin, aracın camını kırarak 59 bin lirayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir bankadan 59 bin lira çeken iş adamı A.A’nın otomobilinin camı kırılarak parasının çalındığı ve aracının lastiklerinin patlatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında başka bir araca ait çalıntı plaka ile olay yerine gelen hırsızlardan birinin araçtan inerek park halindeki aracın camını kırdığı, parayı aldığı ve aracın lastiklerini patlattığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, Kayseri’de ikamet eden Y.K. ve Kırıkkale’de oturan akrabası A.M’nin yakın tarihte, hırsızlık olayında kullanılan araca benzer bir otomobil satın alarak T.Ş. adına tescil ettirdiği bilgisine ulaşıldı.

Aynı plakalı aracın Pınarbaşı ilçesinden çıkış yaptığının öğrenilmesi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak aracı bu ilde durdurdu. Araçta yapılan aramada, çalınan paranın yaklaşık 17 bin lirası ele geçirilirken, A.M. ve T.Ş. gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı Y.K. ise takip üzerine Gaziantep otogarında yakalandı. Zanlıların daha önce de benzer yönteme yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen T.Ş., A.M. ve Y.K’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.