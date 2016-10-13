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Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Konya’da otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi.

13 Ekim 2016 Perşembe, 13:21
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Konya’da otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araba cadde üstünde 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü Abdullah Şar’a çarpıp kaçtı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Şar durum yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdullah Şar hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için egzersiz başlattı.

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