Otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı
03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:40
AKSARAY (AA) – Aksaray’da, otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi 2 kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Baysan (33) yönetimindeki 68 EH 920 plakalı otomobil, Hashas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Muhammed Ali A. (8) ve kardeşi Hacı Mustafa A.’ya (7) çarptı.
Kazada yaralanan iki kardeş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.