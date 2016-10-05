Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Bozkır yolu 4. kilometresinde Muammer G.’nin kullandığı 42 ZN 100 plakalı araba, ailesiyle birlikte tarlasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki Şevket Cura’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şevket Cura’yı görebilen yakınları 112 sıhhat ekiplerine haber verdi. Durum yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şevket Cura’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cura’nın eşi ve oğlu, acı haberin peşinde sinir krizleri geçirdi. Cura’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.