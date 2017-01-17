Ana Sayfa   >   Genel   >   Otomobilin farında bonzai ele geçirildi

Otomobilin farında bonzai ele geçirildi

– Sivas’ta, narkotik köpeği “Kayra”nın katılımıyla yapılan aramada bir otomobilin ön far kısmına gizlenmiş 5,15 gram bonzai bulundu

17 Ocak 2017 Salı, 19:30

Benzer Konular

Sivas'tan Haleplilere yardım
Sivas'ta 5 çocuk annesinin öldürülmesi
Belediyeden polis adaylarına çay ikramı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, bir otomobilin farına gizlenmiş bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine içerisinde H.Ç. ile E.K’nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği “Kayra”nın katılımıyla yapılan aramada, aracın ön far kısmına gizlenmiş 3 fişek içerisinde 5,15 gram bonzai bulundu.

H.Ç. ile E.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

– Otobüste esrar ele geçirildi

Öte yandan Gölova ilçesi Boğazköyü mevkisinde rutin yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars’tan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüsün bagaj kısmında ismi açıklanmayan bir yolcuya ait valizde 476 gram esrar bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

esrar Gölova jandama Sivas

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet