Otomobilin motoruna sıkışan kediyi sahiplendi
SİVAS (AA) – Sivas'ta lise öğrencisi genç kız, park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan ve polis ekipleriyle kurtarılmasına yardım ettiği kediyi sahiplenerek evine götürdü.
Aydoğan Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde annesi ile evlerine giden Halil Rıfat Paşa Lisesi öğrencisi Sinem Argut (17), park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini duydu.
Hayvanın otomobilin iç bölümüne sıkıştığını fark eden Argut, bir süre çıkartmak için çabaladı. Ancak başarılı olamayan Argut, çevrede oturan otomobilin sahibine ulaştıktan sonra durumu polis ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.
Otomobilin motor kısmına sıkıştığı belirlenen kedi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Argut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedi sıkıştığı yerden çıkarılana kadar yaklaşık 1,5 saat otomobilin başında beklediğini anlattı. Kediyi sahipleneceğini söyleyen Argut, vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalmamasını istedi.
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