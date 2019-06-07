Otomobilin tekerine giren yılan, itfaiye çalışanının elini soktu
KARAMAN (AA) – Karaman’da bir itfaiye erini, otomobilin tekerinden çıkarmaya çalıştığı yılan soktu.
Abdurrahman Soner Mısırlıoğlu, otomobilinin tekerine yılan girdiğini fark etti.
Mısırlıoğlu'nun Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdüğü aracının sol arka teker kısmındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlatıldı. Bu sırada yılan, ekipteki itfaiye eri Şuayip Küçüktürk'ü elinden soktu.
Arkadaşları tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen Küçüktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan yılan, ormanlık alana salındı.
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