Otomobille minibüs çarpıştı 5 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 birey yaralandı.

Kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 2.kilometresinde Eylikler Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, M.Ç. yönetimindeki 42 APJ 97 plakalı araba ile H.A. idaresindeki 42 BEA 34 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu yoldan çıkıp tarlaya girdikten sonradan durabilen minibüsün sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, otomobilin sürücüsü, araçtaki Emişe ve Halil İbrahim Ç. ile Fatma ve Osman B.yaralandı.

Kazada otomobilde sıkışan bir yaralı adrese gelen itfaiye ve sıhhat ekiplerinin uğraşlarının arkasında çıkarılırken, yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir zaman kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.