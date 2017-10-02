Otoparkların doluluk oranı cep telefonundan görülebilecek
İstanbul’da otoparklara yerleştirilecek bin 500’den fazla sensörden bir araya gelecek bilgiler sayesinde bu alanlardaki doluluk oranları mobil makinelere indirilen “ibb yol gösteren” uygulamasıyla sürücülere eriştirilecek.
İstanbul Megakent Belediyesi İBB şehir genelindeki otoparkların tek merkezden idarenmesi için çalışma başlattı.
İstanbul Megakent Belediyesi iştiraki olan İSPARK’ın şehir genelinde işlettiği otoparkların, merkezi otomasyona dahil edilmesini öngören sistem, sürücülere ehemmiyetli basitlik sağlayacak.
Otoparklara kurulacak bin 500’den fazla sensörden alınan bilgiler, tek merkezde bir araya gelecek. Bilgiler, mobil makinelere indirilen “ibb yol gösteren” uygulamasıyla sürücülere eriştirilecek.
IOS ve Android tabanlı uslu cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için üretilen uygulamada, otoparkların teknik özellikleri, boş veya doluluk oranları, maliyet tarifeleri ve erişim bilgileri yer alacak.
Uygulamayı indiren kullanıcılar, “özellikler” kısmından sarih, katlı ya da yol üstü otoparkları seçerek bulundukları noktaya en yakın noktayı görebilecek, navigasyon özelliğiyle de rota oluşturarak otoparklara rahatça erişebilecek.
Otopark fiyatı “İstanbulkart” ile ödenebilecek
Yeni uygulama sayesinde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan “İstanbulkart” artık otopark fiyatı ödeme sisteminde de geçerli olacak. Ayrıca cep telefonu üzerinden kredi kartıyla da otopark fiyatı ödemek olası olacak.
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