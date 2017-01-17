Öykü yarışmasında birinci olan öğrenci, Beyşehir'i sevindirdi

KONYA (AA) – Katıldığı öykü yarışmasında 2 bin eser arasından Türkiye birinciliği kazandıran ortaokul öğrencisi, Beyşehir ilçesinin gururu oldu.

Beyşehir TOKİ Ortaokulundan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Enerji ve Tabi Kaynaklar ile Mili Eğitim Bakanlıkları işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında enerji verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla enerji verimliliği konulu resim ve öykü yarışmaları düzenlenmekte olduğu hatırlatıldı.

Bu yıl Konya’yı temsilen öykü yarışmasına katılan 7. sınıf öğrencisi Mehmet Ok, yaklaşık 2 bin öykü arasından “FİMOK’un Maceraları” isimli öyküsü ile Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

İlçenin ve Konya’nın gururu olan öğrenci, ödülünü Ankara’da düzenlenen ödül töreninde Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in elinden aldı.

Beyşehir ilçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, yayınladığı mesajla, Beyşehirli öğrencinin gösterdiği başarıdan dolayı okul yönetimini, öğretmenlerini ve öğrenci ile ailesini kutladı.