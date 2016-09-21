ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin tercihleri başladı

KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanlar, lisansüstü eğitim için 23 Eylül’e kadar tercih işlemlerini yapabilecek.

ANKARA (AA) – Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında olup, 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstündekiler, lisansüstü eğitim için tercih işlemlerini, 23 Eylül’e kadar yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruda, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim alabilmek için, tercih işlemlerini bugünden itibaren 23 Eylül saat 18.00’e kadar yapabilecekleri bildirildi.

