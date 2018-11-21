Oyun terapisiyle çocukların iç dünyalarına girecekler
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de başlatılan "Benim Hikayem KOP ile Yazılıyor" projesi ile başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere anaokullarındaki çocukların iç dünyalarına girilerek problemlerine çözüm yolları geliştirilecek.
Bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Benim Hikayem KOP ile Yazılıyor" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yürütülen proje ile ruh sağlığını korumayı ve tedavi çalışmalarını geliştirmeyi amaçladıklarını, ana hedeflerinin çocuklar olduğunu söyledi.
Oyunun, çocuğun dili olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:
"Yetişkinler gibi sözel yollarla kendini ifade edemeyen çocuklar, yaşadıkları problemleri oyunla dışa vurur. Henüz konuşamayan, kendini ifade edemeyen, ihtiyaçlarını dile getiremeyen bir çocuk, oyun aracılığıyla içsel motivasyonunu dışa yansıtır. Çocuk ile iletişim kurmak isteyen bir kişi, oyun dünyasını iyi bilmeli ve iyi analiz etmelidir. Özellikle dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere ilimizdeki tüm çocuklarımızın kolayca yararlanabileceği bu proje ile çocukluk çağındaki travmalarda ve gelişimsel sorunlarda erken müdahale ve tedavi amaçlanmaktadır."
Türkoğlu, proje kapsamında belirlenen anaokularında, Kırşehir Belediyesi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde oyun terapi odaları kuruduğunu, eğitim alan mesleki personelin çalışmalarına başladığını dile getirdi.
Proje koordinatörü Nafiye Ergül de öncelikli hedef kitlelerinin 0-6 yaş grubu çocuklar olduğunu, il genelinde ağırlıklı olarak dezavantajlı kesimlerden seçilen 4 anaokulu ile ortaklık sağlandığını aktardı.
İl genelindeki tüm çocuklara ulaşabilmek için Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi'nde oyun terapi odaları kurulduğunu aktaran Ergül, şunları kaydetti:
"Belirlenen anaokulları, Kırşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gönüllü olarak seçilen çocuk gelişimci, okul öncesi öğretmeni, psikolog ve sosyal çalışmacılara oyun terapisi eğitimi almaları sağlanmıştır. Proje ile başta 0-6 yaş grubu olmak üzere, travmatik yaşantılara maruz kalmış, fiziksel, duygusal ve davranışsal alanlarda olumsuzluk yaşayan çocuklara erken müdahale ile psikososyal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklar, travmatik yaşam deneyimlerini oyun aracılığıyla yeniden canlandırarak onlarla baş etmeyi öğrenebilir."
Canlandırma oyunlarıyla çocukların farklı karakterlere bürünebildiğini bildiren Ergül, "Belirlenen okulların öğrencilerine ve diğer kurumlara başvuran tüm çocuklara ön test yapılarak, uygun görüldüğü taktirde oyun odasında oyun terapisi programı planlanacak." diye konuştu.
-
Ortaokul öğrencileri, hadisleri mozaiklere taşıdı
-
Vali Akın'dan AA Kırşehir Bürosu'na ziyaret
-
Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi açıldı
-
Şairler AEÜ'nin düzenlediği etkinliğinde buluştu
-
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
-
“Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]