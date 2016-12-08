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Oyuncak tabancayla soygun girişimi

– Konya’da oyuncak tabancayla bir marketi soymaya çalıştığı iddia edilen zanlı, tutuklandı

08 Aralık 2016 Perşembe, 12:00
Oyuncak tabancayla gasp girişimi iddiası

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KONYA (AA) – Konya’da oyuncak tabancayla market sahibini gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Canbaz Osman Sokak’ta bulunan Mustafa Kurak’a ait markete, elinde tabanca bulunan kapüşonlu bir kişi girdi.

Kasadaki paraları vermesi istenen Kurak, kendisine şaka yapıldığını düşünerek, kasayı açmadı.

Kasanın arkasına geçmeye çalışan kişinin şaka yapmadığını anlayan Kurak, şüphelinin elindeki tabancayı tuttu.

Bir parçası kırılan tabancanın oyuncak olduğunu fark eden market sahibinin, kendisini savunmak için aldığı bıçağı tutan şüphelinin eli kesildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin aynı bölgede yaşayan, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma gibi bazı suçlardan kaydı bulunan Tahir D. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Tahir D’nin polisteki ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu, tabancayı 1 liraya oyuncakçıdan alıp, markete girdiğini söylediği öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Tahir D, tutuklandı.

Gasp Girişimi Konya Oyuncak tabanca

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