Özaltun: “Beyşehir altın dönemini yaşıyor”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, tarihinin azami hizmetini bu dönemde bölge Beyşehir’in altın dönemini yaşadığını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte Beyşehir ilçe merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi işbirliği halinde yürütülen esas caddelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını uygun inceledi. Yol çalışmaları yürütülen güzergahlarda mesai yapan bazı işçilerle de bir araya gelen Özaltun, işçilere Beyşehir’in bölgesel lezzetlerinden tarhana ikramında bulundu.

Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir’in kendi dönemlerinde tarihinin azami hizmetini aldığına aksan yaparak, Beyşehir’in 67 mahallesinde aniden aralıksız çalışmalara uyarı çekti. Beyşehir merkezde yapılan hizmetlerin aynısının dış mahallelerde de yürütüldüğünü anlatan Özaltun, ilçenin en uzaktan, en ücra noktası denilen mesken merkezlerine bile hizmet götürdüklerini kaydetti. Dönemleri sonunda Beyşehir’in sorumluluk alanlarındaki her köşesinde kilitli taşı döşenmeyen, soğuk veya sıcak asfaltı yapılmayan yol kalmayacağını vurgulayan Özaltun, “Beyşehir hemen tarihinde maksimum hizmeti aldığı bir dönemi yaşıyor. İlçemiz bugünlerde az kalsın şantiye haline dönmüş durumda. Beyşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyeleri büyük bir işbirliği halinde çalışıyor. KOSKİ ve Fen İşleri Dairesi ve ilgili birimlerimiz hummalı bir etkinlik sergiliyor. Hatta MEDAŞ ve Telekom’da belediyelerimiz çalışırken, onlar da yürütülen altyapılar çalışmalarına destek veriyor. Elektrik hatlarını yerin altına alıyor, fiber internet kablosu çekiyor. Sahil kesimine gittiğinizde DSİ kıyı tahkimat çalışması yapıyor. Devletin kurumları Beyşehir’de bütünleşmiş, el ele vermiş, harikulade bir egzersiz temposu sergiliyor. Beyşehirli hemşerilerimize şunu tanımlamak istiyorum. Beyşehir altın dönemini yaşıyor ve Beyşehir dışındaki hemşehrilerimize de şunu diyorum; dönem istekleri yerine getirme dönemi. Bizden isteklerinizi varsa lütfen yazılmış olarak veya olanak varsa belediyemize uğrayarak ya da bizzat bana ulaşarak iletin. İnşallah 2019 yılı olan görevimizin sonuna kadar bu istekleri tek tek yerine getireceğiz. Beyşehir yargı ettiği yere mutlaka gelecek. Biz bu dönemin altın harflerle yazılacağını ifade ediyoruz. İnşallah diyoruz oysa biz onlar için 7 gün 24 saat esasına tarafından çalışan, tıpatıp Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘biz halka efendi olmaya değil halkın hizmetkarı almak için’ çalışmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşımızın hizmetkarıyız ve vatandaşımıza hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.