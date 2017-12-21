Özaltun: “Beyşehir’den bir de olimpiyat şampiyonu görmek istiyoruz”

Bir de olimpiyat şampiyonu görmek istiyoruz” dedi.

Beyşehir Belediyesi tarafından malzeme desteğinde bulunulan Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Okulu’nu ziyaret eden Başkan Özaltun, Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Beyşehirli dünya tekvando şampiyonu Zeliha Ağrıs, Avrupa şampiyonlarından milli sporcu Rukiye Yıldırım, tekvando antrenörü Nafiz Çakır ve tekvandocularla bir araya geldi.

Beyşehirli tekvandoculara hitaben bir konuşma yapan ve bu salondan bugüne kadar çok şampiyonlar çıktığını, en son da milli sporcu Zeliha Ağrıs’ın bu salondan dünya şampiyonu olarak çıktığını hatırlatan Özaltun, önümüzdeki dönemde sıranın ilçeden olimpiyat şampiyonları çıkarmaya geldiğini söyledi. Zeliha Ağrıs’a ülkeye ve Beyşehir’e yaşattığı bu gurur ve onur nedeniyle bir kez daha teşekkür eden Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak kendisinin ismini bir spor salonu veya bir merkeze vereceklerini belirterek, “Zeliha Ağrıs kızımızın bir spor salonu veya merkezde ismini yaşatacağız. Allah’ım uzun ömürler versin kendisine; yaşarken isminizin verilmesi ne kadar gurur verici değil mi? Ayrıca, Beyşehir’de bir işadamımız, müteahhidimiz tarafından da dünya şampiyonluğundan dolayı Zeliha Ağrıs’a bir ev hediye ediliyor” diye konuştu.

Özaltun, Zeliha Ağrıs’ın başarısıyla, geriden gelen tekvandoculara çok iyi bir örnek olduğunu ve Beyşehir’in de artık başarılı milli sporcuları sayesinde son dönemde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına alıştığını vurgulayarak, başarı çıtasının zamanla daha da yükseltilmesini isteyerek, “Zeliha dünya şampiyonu olurken, Yunus Sarı dünya ikincisi oldu. Ama artık çıtanızı yükselteceksiniz. Karşınızda bir dünya şampiyonu var görüyorum. Bundan sonra bu şampiyonluklar bizi tatmin etmez. Bir de olimpiyat şampiyonu görmek istiyoruz” diye konuştu.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin de, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a tekvando sporuna verdiği desteklerden ve yapılan malzeme desteğinden ötürü teşekkür etti. Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Okulu’nun bir spor yuvası olduğunu ve bugüne kadar buradan çok sayıda yıldız çıktığını vurgulayan Şahin, “Gerek Sarı Kardeşler olsun, gerekse en son Zeliha Ağrıs olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Böyle bir yuvaya yardımlarını esirgemediği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Beyşehir’in tekvando branşında son yıllarda geldiği noktaya da dikkat çeken ve ilçenin artık bir tekvando yuvası haline geldiğini vurgulayan Şahin, milli takım altyapısına çok sayıda sporcu yetiştiren Beyşehir’le gurur duyduklarını dile getirdi.

Şahin, “Bu tip destekler sporumuz ve sporcularımız için çok önemli. O yüzden çok önemsiyoruz. Bu sene, Beyşehir’den önemli bir şampiyon çıktı. Beyşehir’den Zeliha Ağrıs bir yıldız gibi parladı. Biz de o yıldızımızın başarılarının devamı için performansını hem fiziksel, hem de psikolojik olarak takip etmeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da daha iyi başarılar alacaktır. Diğer sporcu Kardeşlerimiz Sarı Kardeşler de uluslararası alanda başarıyı zorlamaya devam ediyorlar. İnşallah, hepsi takibimizde. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Olimpiyat şampiyonları Beyşehir’den çıkmaya devam edecektir. Çıkmaya devam ettikçe de tabi Belediyemiz de biraz ilgisini artıracaktır. Şu anda Beyşehir’de örnek bir kulüp olarak bu yuva çalışıyor. Türkiye’nin her yerinde böyle çok güzel çalışan kulüplerimiz var” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediyespor Tekvando antrenörü Nafiz Çakır da, Başkan Özaltun’a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Zeliha Ağrıs’ın dünya şampiyonu olmasının ardından verdiği sözü yerine getiren Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Okulu’na elektronik Safeguartlar ve müsabaka sistemi hediye etti. Başkan Özaltun, milli takım teknik direktörü Şahin’le birlikte salona yapılan hediyeyi programa katılan dünya şampiyonu milli sporcu Zeliha Ağrıs ile Avrupa şampiyonlarından Rukiye Yıldırım’a verdi.