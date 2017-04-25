Özaltun, İstanbuldaki fuarda silah üreticileriyle buluştu

Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül ve yönetim kurulu üyesi Deniz Öztulum ile birlikte fuardaki Beyşehir bölgesinin av tüfeği üretimi yapan firmaları ziyaret etti. Başkan Özaltun, Kaymakam Şahiner ve beraberindekiler, milletlerarası fuarda ilçeyi tanıtabilmek için stant açan tek belediye olan Beyşehir Belediyesi’nin standını da ziyaret etti.

Fuar ziyaretinin arkasından geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Murat Özaltun, milletlerarası fuarda stant açan firmaların büyük bölümünün Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü’nün yanı sıra ilçe haricen imal yapan Beyşehirli hemşehrilerine ait firmaların oluşturduğunu belirterek, bunu yerinde görmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Özaltun, Beyşehir’in gururu olan bu firmaları katıldıkları bu milletlerarası fuarlarda, uzaklıkları ne olursa olsun bu nesil ziyaretler yaparak desteklemeye devam edeceklerini ve yanlarında olduklarını hissettirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Özaltun, “Ziyaretimizde de işyeri yöneticilerimize, üretim yapıp ilçeye ve ülke ekonomisine katma bedel vermeleri halinde gerek belediye gerek kaymakamlığımız, gerekse ticaret odası olarak desteklemeye devam edeceğimizi açıklama ettik. Bu anlamda, katıldıkları uluslararası fuarda belediye olarak da bir stant açtık, bu standın da sponsorluğunu sağ olsun Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimiz üstlendi. Burada da ilkleri yaşıyoruz. Antalya EXPO’dan sonra belediye olarak İstanbul’da, Konya dışarıda yeniden bir ilki gerçekleştirerek stant açmış olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte, tekrar tabanca üreticilerimizin Avrupa ülkelerinde katılacakları bir uluslararası fuarda da yalnız bırakmama namına stant açma kasıt ve düşüncemiz var. Bu stantları açmaktaki hedefimiz; hem ilçemizi takdim etmek hem de üreticilerimize destek vermektir. Fuara baktığımızda oldukça yoğun bir ziyaretçi yoğunluğu hemencecik uyarı çekiyor. Av tüfeği üretimi yapan üreticilerimize ve sanayicilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Nerede olurlarsa olsunlar, onların yanında olan bir Beyşehir Belediyesi var, onların da yanına kurum amirlerimiz, kaymakamımız ve ticaret odamız var” diye konuştu.

“Silah üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, Beyşehir Kaymakamı olarak böylesine kayda değer bir fuarda Beyşehirli silah üreticileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bu organizasyonu düzen ederek bizleri bu fuara getiren belediye başkanımıza, ticaret odası başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Burada gördük ama, her ziyaret ettiğimiz tabanca üreticisi onlar da devletin, belediyenin, ticaret odasının yanında olduğunu görür görmez hepsi ayrı bir coşku duydular. Bundan sonraki süreçte de tüm üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, çünkü onlar istihdama, ihracata katkı maddesi sağlayan insanlarımız” biçiminde konuştu.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül de, silah sektörünün Beyşehir için önemine dikkat çekerek, “Buradaki stantları gezdiğimizde şunu gördük; aslında biz bu konuda bölge olarak çok ilerdeyiz, fazla ileriye gitmişiz. Ben buradan tüm imalatçı arkadaşlarımıza burada stant açan bütün üyelerimize gerçekte teşekkür ediyorum. Çünkü Beyşehir’i sadece Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtıyorlar. Bu, bizim için kayda değer. Almanya fuarına da katılmıştık. Orada da benzer duyguları paylaşmıştık ama burada yoğunluk fazla daha pozitif. Bu bölgemiz adına çok güzel bir gelişme. Ben bizleri yalnız bırakmayan sayın kaymakamım, ilçe başkanım ve bilhassa belediye başkanıma baki teşekkür ederim ediyorum. İnşallah bu ziyaretlerin devamı gelecek diyorum” ifadelerini kullandı.