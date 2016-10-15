Özaltun, Kültür Merkezi inşaatında incelemede bulundu

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye tarafından yaptırılan ve yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşılan Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ve Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül’le birlikte Kültür ve Yaşam Merkezine ait inşaat alanını ziyaret eden ve inşaatın son durumunu yerinde gören Belediye Başkanı Özaltun, yapımı üstlenen firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmete girdiğinde Beyşehir’de büyük bir eksikliği ortadan kaldıracak olan Kültür ve Yaşam Merkezi’nin yapımında sona yaklaşıldığını söyledi.

Merkezin Aralık ayında tamamlanacağını belirten Başkan Özaltun, şöyle konuştu:

“ilçede yıllardır yapımı özlemle beklenen Kültür Merkezi ile Beyşehir Belediyesi yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak. Beyşehir’de bugüne kadar olmayan bir kültür merkezi de dönemimizde hizmete girmiş olacak. Bünyesinde bin kişilik toplantı, tiyatro salonu, düğünlerin yapılabileceği salon, AVM olabilecek bir alan, sergi ve fuaye salonu, teras, kafeterya ile 500 araçlık otoparkı bulunacak kültür merkezinin çevresindeki yeni yatırımlarla birlikte bölgede bir cazibe merkezi oluşturacak.”