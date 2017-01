Özaltun, Mahalle muhtarlarıyla buluştu

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir merkez ile bazı dış Mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Taşköprü Aile Çay Bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Özaltun, kar yağışı ve tipi sonrası bölgedeki enerji nakil hatlarında yaşanan ağır hasarlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük ve Derebucak’ın yanı sıra Konya’nın bazı ilçelerinin de karanlıkta kaldığını vurguladı.

Beyşehir Belediyesi olarak her türlü desteği seferber ettikleri MEDAŞ ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmaların ardından ilçe merkezine 24 saat geçmeden kısa bir süre içerisinde enerjinin yeniden verilmeye başlandığını söyledi.

İlçeye gelen askeri helikopterle havadan, AFAD’a bağlı paletli iki kar aracının da kar örtüsü altındaki sahaya girerek yaptığı keşif ve taramalarda bölgede 47 elektrik direğinin yıkıldığının tesbit edildiğini anlatan Özaltun, şöyle konuştu:

“MEDAŞ personelimiz yaşananların ardından gece gündüz demeden mesai yaparak, özveriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda karanlıkta kalan ilçelerimize yeniden elektrik enerjisi vermeye başladı. Bu konuda fedakarca çalışan MEDAŞ ekiplerimize ve MEDAŞ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yürütülen çalışmalarda devletin tüm kurumlarıyla, imkanlarıyla seferber olduğunu, askeri helikopter ve AFAD desteğinin de sahadaki tüm manzarayı ortaya koyduğunu, tespitlerin bu şekilde yapılabiliyor. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. 37 yıldır ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ama her ne olursa olsun şu bizi mutlu ediyor. Bu olumsuzluktan dolayı can kaybı Allah’a şükürler olsun ki yaşanmadı.Şu an Beyşehir merkezimizde elektrik var, dış Mahallelerimiz Üzümlü Huğlu ve diğerlerinin elektrikleri ise yok. Tabi elektrikteki sorunlar bölge bölge giderilirken, elektriğin olmamasına bağlı olarak ise bazı yerleşim birimlerimizde içme sularında da şu an sıkıntılar yaşanıyor. Biz KOSKİ Genel Müdürümüzle konuşarak, jeneratör tedarik ettik. Beytepe ve Esentepe’de bu sorunu giderdik.”

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş da, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Mahalle muhtarlarına bilgiler aktardı.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ İcra Komitesi Üyesi Sami Kovancı,İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Beyşehir merkez ile Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinin muhtarları katıldı.