Özaltun, muhtarlarla bir araya geldi

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, merkez mahalle muhtarları ile yemekte bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde verilen yemekte konuşan Başkan Özaltun, tünel çalışmalarında sona gelinen Gembos güzergahlı yeni Konya-Beyşehir-Antalya karayolunun tamamlanması ile birlikte Beyşehir ve Konya’nın Antalya’ya daha da yakınlaşacağını ve kısa mesafede ulaşımın sağlanacağını söyledi.

Özaltun, Beyşehir bölgesinin ise yeni süreçte eko turizmin gözbebeği ve çekim merkezi haline geleceğini kaydetti.

Beyşehir’in ufkunun çok açık olduğunu, yatırımcıların gelecekle ilgili hiçbir çekincesinin olmaması gerektiğinin altını çizen Özaltun, şöyle konuştu:

“Beyşehir’in önü açık Allah’ın izni ile. Beyşehir’i bizler de geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz birçok yeni hizmet var. Daha pek çok yatırım daha inşallah ilçemize zaman içerisinde gelecek. Kültür merkezi, yüzme havuzu, TOKİ konutları, Şehit Halisdemir Mesire Alanı, bunlardan sadece belediyemizin yaptıklarından bazıları. Esentepe Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni devlet hastanesinin yanında belediye olarak yapmayı planladığımız hasta konuk evinin projesini de hazırlıyor arkadaşlarımız. Yıkılan düğün salonumuzun yerinde ise yine yer altı çarşısına yönelik çalışmalarımız sürüyor.”

Konuşmaların ardından Özaltun, beraberindeki muhtarlarla birlikte yapım çalışmaları devam eden Beyşehir Belediyesi ile bazı devlet yatırımlarının hayata geçirildiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Programına, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ve merkez ilçenin mahalle muhtarları katıldı.