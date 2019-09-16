Özbekistan medya heyetinden AA'ya ziyaret
ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği program kapsamında Türkiye'ye gelen Özbekistanlı basın mensupları, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Özbekistan'ın önde gelen gazete, televizyon kanalı ve haber ajansları mensuplarından oluşan 5 kişilik heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ve AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ağırladı.
Mutanoğlu, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
AA'nın Türkçe dahil 13 dilde yayın yaptığını anımsatan Mutanoğlu, AA'nın dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.
Mutanoğlu, Özbekistan'ın bulunduğu Orta Asya bölgesiyle Türkiye arasında kan bağı olduğuna işaret ederek Özbekistan'ın başlattığı dışa açılım atağını hem Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, hem de Batı ile olan iletişiminin artması için önemli bulduklarını kaydetti.
Özbekistan'ın Orta Asya'nın yükselen yıldızı olduğuna dikkati çeken Mutanoğlu, bu ülkedeki gelişmelerin Türkiye'de heyecanla karşılandığını söyledi.
Özbekistanlı gazeteci heyeti de Türkiye'deki temaslarına ilişkin AA Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu'na bilgi verdi.
Heyetteki gazeteciler, görüşmenin ardından AA'nın farklı birimlerini ziyaret ederek editörler ve muhabirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
-
“Gönüllülük ve Kooperatifçilik Paneli”
-
Özbekistan medya heyetinden AA'ya ziyaret
-
Sanatçılar köyünde “Yüreğiyle Yürüyenler” heykeli
-
Sivas'ta hırsızlık güvenlik kamerasında
-
Sivas'ta trafik uyarı ve işaretleri yenileniyor
-
“Çocuk koruma evlerinde herhangi bir adli vaka yok”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.