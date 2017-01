Özel Ederun Fen Ve Anadolu Lisesi’nde Halep’e Yardım Kermesi

Günümüzde devam eden iç savaşlar, karışıklıklar ve sömürüler sonucu Halep’te her gün yüzlerce insan ölüm-kalım savaşı veriyor. Hayatlarının en güzel zamanını bombaların, silahların gölgesinde geçiren çocuklar, barut kokusuyla büyüyor. Özel Enderun Anadolu ve Fen Lisesi Okul Aile Birliği de geride kalan yetimlere sahip çıkmak, muhtaca el uzatmak, zor zamanlar geçiren kardeşlerimizin biraz olsun yüzlerini güldürebilmek amacıyla okulda kermes düzenledi. Okul Aile Birliği Başkanı Azize Aktutan koordinatörlüğünde gerçekleşen kermes için, üyeler çeşitli ikramlar hazırladı.Sabah erken saatlerinde başlayan kermeste hayırsever velilerimiz okula gelerek stant açtı. Yoğun ilgi gören kermeste, Halep’e un ve battaniye alımı için yardım toplandı. Kermes hakkında Okul Aile Birliği Başkanı Azize Aktutan: “Öğrencilerimize hem ikramda bulunmak hem de yardıma teşvik etmek amacıyla periyodik aralıklarla kermesler düzenlemeye çalışıyoruz. Komşusu açken,tok yatanı Efendimiz huzuruna kabul etmezken,yardıma muhtaçlara karşı duyarsız kalmak bizlere yakışmaz.

Umarım toplamış olduğumuz yardımlar onların az da olsa dertlerine şifa olur.”açıklamasında bulundu. Yardım kermesi hakkında Özel Enderun Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Said Turgut: “ Yapılan her güzel çalışmaya olduğu gibi bu tür yardım çalışmalarına da okul olarak öncülük yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize sadece pozitif bilimleri öğretmeyi değil; öğrencilerimizin yardımlaşmak, paylaşmak gibi manevi duygularını da güçlendirmeye çalışıyoruz. Halep için kavli ve fiili dualarımız devam edecektir. Kurum olarak hedefimiz yaşanan sorunlara sağduyulu, milli ve manevi değerlere sahip, bilinçli nesiller yetiştirebilmektir.”yorumunda bulundu. M.AKAN