(Özel haber) Bu projeyle ambulanslar kırmızı ışıkta beklemeyecek

Konya Adaletli Karaağaç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, tasarladıkları proje ile trafiğin yoğun olduğu yerlerde güzergahtaki kırmızı ışıkları yeşile döndürerek ambulansın basit geçişini sağlamayı hedefliyor. Projede sağlık durumu personelinin telefon üzerinden ambulansın geçeceği hastane güzergahında yer alan trafik lambalarını denetim etmesi amaçlanıyor.

“Hastane güzergahındaki kırmızı ışığın yeşile dönmesi için proje geliştirdik”

Projeyi geliştiren lise öğrencilerinden Salih Şamcı, “Büyükşehirlerde insan nüfusu gitgide artarak artıyor. Bundan nedeniyle trafik yoğunlaşıyor. Hasta ve yaralı taşıyan ambulanslar da hastaneye zamanında ulaşamamaktadır. Günümüzde ambulanslar, yoğun trafiğin açılmasını bazen bir trafik lambasında 10 dakika beklemektedir” dedi.

Acil hastaların hastaneye ivedi yetişmesinin önemine uyarı çeken 10. derslik öğrencisi Salih Şamcı, “Yaşamsal bir afiyet probleminde saniyelerin kıymeti fazla önemlidir. Hasta daha ambulansa bindirilmeden sıhhat personelinin telefon kontrolüyle hangi hastaneye gideceğini tuşlaması sonucu, ambulansın konum bilgisi alınarak, gideceği hastane güzergahındaki lambaların ışığını yeşil açacağımız bir proje geliştirdik“ diye konuştu.

Projenin çalışmasını anlatan Salih Şamcı, “Projemizde; mesela hasta ambulansa bindirilirken Meram Tıp Fakültesine gidecek. Telefondaki sistemden Meram Tıp Fakültesine basıyor. Trafik lambaları yeşile açılıyor. Araçlar gidiyor ve yol çözülmüş oluyor. Ambulans geçtiği vakit da ambulans geçti diye bir yazı çıkıyor. Baştan trafik eski haline geliyor ve ışık kırmızı yanıyor” ifadelerini kullandı.