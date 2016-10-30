(Özel Haber) Lüks ciple soygun kamerada

Konya’da lüks ciple geldikleri küçük marketi soyan hırsızlar 10 bin lira peşin para para ve 40 bin liralık sigara ile içki çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Seydişehir ilçesinde Beyşehir yolu üstünde bulunan bir mini markette meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, gece saat 02.00 sıralarında lüks bir cip kepenkleri kapalı mini markete yanaştı. Cipten inen maskeli kişiler küçük marketin kapısını zorlamaya başladı. Ilk denemede kapıyı açamayan hırsızlar araçlarına binerek uzaklaştı. Yaklaşık 40 dakika sonra her tarafta gelen hırsızlar ellerindeki takoz yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. İki birey içeriden malzemeleri toplayıp poşetlere koyarak cipe yüklemeleri için öteki arkadaşlarına verirken bir kişi de gözcülük yaptı. 40 bin lira layık sigara ve alkol çalan hırsızlar kasada yer alan 10 bin lirayı da aldı. Emniyet kamerasının tescil cihazını uzun vakit aramalarına rağmen bulamayınca barkod okuma makinesini tescil cihazı zannederek alan hırsızlar bölgeden uzaklaştı.

“4 saat marketi soydular”

Sabah işyerine gelen Volkan Navruz marketin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler işyerinde zorunlu çalışmayı yaparak kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler kaçan hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

İşyeri sahibi Volkan Navruz, dün gece saat 02.00 de dükkânıma girip, sabahtan 06.00’ya kadar soymuşlar. Takriben 40 bin liralık malzememi almışlar, 4 birey son model bir ciple gelmişler. Başlatmak için 2 saat kapıyı zorlamışlar, sonradan odun parçası getirmişler kapının altına koymuşlar kaldırmışlar. İki birey içeri girmiş, birisi kapının önünde durmuş malzemeyi aktarmak için bir kişide arabada gözcülük yapmış. Bu şekilde dükkânımda ne var ne yahut soymuşlar. Konya Emniyet Müdürlüğüne güveniyorum, hırsızları bulacağından eminim. Mağduriyetimizin giderilmesi için ellerinden ne geliyorsa yapılmasını istiyoruz” dedi.