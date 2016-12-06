Özel Halk Otobüsü esnafından ücretsiz ulaşım

Dolardaki tırmanışı durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrıya her geçen gün takviye büyüyor. Yenimahalle Özel Millet Otobüsü Durağı’nda başlatılan kampanya ile 250 dolarını bozduran ve makbuzunu belirten tüm yolculara bedava ulaşım imkanı sunuluyor.

Yenimahalle Özel Insanlar Otobüsleri Durak Temsilcisi Hasan Kaya öteki esnafları da böyle kampanyalara eğlence ettiklerini belirterek, “İnşallah bunun devamı gelecek. 15 Temmuz’da tankla, tüfekle yapamadıklarını bu sefer ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar lakin inşallah biz bunun da altından kalkacağız millet olarak. tekrar tekrar devletimizin yanındayız, bunun böyle bilinmesi gerekir” diye konuştu.

Kampanyaya katılarak 250 dolarını bozduran Orbay Doğan isimli yurttaş da “Reisimizin sesine kulak verdik. Vatanımıza bir katkımız olursa ne güzel. Diğer vatandaşlarımızı da böyle kampanyalara bekliyoruz, bir nebze katkıları olursa ne güzel olur” çağrısında bulundu.