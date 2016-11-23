Özel harekat adaylarının zorlu mülakat hazırlığı

Özel Harekat Polislerinin arasına yeni katılacak olan 10 bin kişiden biri almak için, 02/11/2016 tarihinde başlayan başvuruya başvuru eden gençler, yapılacak olan spor mülakatı sınavı için parkuru istenilen sürede bitirmek üzere hazırlık çalışmalarına başladılar.

Polislik mesleğine girişte aranan şartlara haiz, spor ve bedeni geliştirme çalışmalarına meyilli maddesel güce sahip, sakin, disiplinli, atıcılıkta üstün galibiyet ve eğitimde başarılı olabileceği görünüşe göre, azimli ve dirençli olanların seçiminin yapılacağı spor mülakatına hazırlanmak isteyen gençler, her gün kendi hazırladıkları parkurda antreman yaparak, zor ve kondisyon depoluyorlar.

Erzincan da bir spor salonunda her gün 5 saat her tarafında antreman yapan 40 genç, girecekleri spor sınavının arkasında bir sonraki görüşme sınavına emrindeki tutulacaklar.

Terörle çaba ilk olarak olmak üzere vatanı her türlü tehlikeden korumaya kendini adamış Özel Harekat Polislerinin seçileceği 19. Dönem POMEM özel harekat branşı sınavına hazırlanan gençlerden Gültekin Yılmaz isimli namzet İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada; “ Vatanıma, milletime uğurlu bir polis olmak için özel harekata gönül verdim. Galip Gelmek içinde çalışıyorum. Günde 5-6 saat çalışıyorum. Parkurda zıplama tahtamız, lastikli engelli koşumuz, ağırlık koşumuz, sağlık toplarımız, atlama alanımız, slalomlar ve engelli koşumuz var. Beni en çok yoran parkur atlama tahtası ile lastik. Parkurdaki en kısa derecem 40 saniye ama daha da iyi yapmaya çalışıyoruz.”dedi.

Özel Harekat polisi edinmek isteyen Salih Furkan Arıtaş isimli namzet ise; “15 Temmuz darbe olayından sonradan vatanımıza, milletimize daha bahtı açık bir birey almak için bize bilinen bu fırsatı arkadaşlarımızla değerlendirmeye çalışıyoruz. Fazla geç saatlere dek çalıştığımız zamanlar oluyor. “diye konuştu.

Özel Harekat polisi olma gerçek dışı kuran gençler, kendilerine tanınan 48 saniyeyi süratli bir şekilde tamamlayarak, spor mülakatında başarılı sayılabilmek için imtihan gününe kadar antremanlarına devam edeceklerini belirttiler.

Abdullah Aslan