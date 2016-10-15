Özel Harekat Daire Başkanlığı bahçesine şehitler anısına fidan dikildi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polisler için mevlit okutuldu, fidan dikildi.

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz gecesi şehit olan polislerin isimleri okunarak, temsili yoklama alındı. İsmi okunan her şehit için özel harekat polisleri ve AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden ‘Burada” sesi yükseldi. Daha sonra Mevlid-i Şerif okutuldu.

AK Parti Gölbaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Tarık Kuyrukçu, burada yaptığı konuşmada, bin yıllık ruhu taşımakla görevli olduklarını söyledi.

Kuyrukçu, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, “15 Temmuz dediğimiz hadise bu coğrafyada sürekli var olan ihanetin sadece bir tanesi. İnanılmaz derecede ihanetler yaşadık. Sizlerin kardeşleri o gece tam burada şehit oldu. Hepsi bizim ağabeyimiz, kardeşimizdi.” ifadelerini kullandı.

Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Özkan Alkaş ise yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti ifade ederek, “Özel Harekat Daire Başkanlığı adına bu nazik, duyarlı, saygılı ziyaretinizden dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek için burada bulunuyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki varız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı bahçesine şehitler fidanlar dikildi, dualar eşliğinde kurban kesildi.