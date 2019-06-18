Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu
KONYA (AA) – Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde belirlenen 14 adrese 200 polisle şafak operasyonu düzenlendi.
Özel hareket polisleri ve eğitimli köpek "Ares"in de destek verdiği operasyonda, şüphelilerden 10'u yakalandı.
Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerde yapılan aramada 4,3 gram eroin, 58,3 gram esrar ile çeşitli kategorilerde 211 hap ele geçirildi.
Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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