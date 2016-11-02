Özel Harekat Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek öğrenci adayı için 10 Ekim olarak belirlenen başvuru formu tarihi 17 Ekim tarihine askıya alınmış, daha sonra teknik sorunlar nedeniyle tekrar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yapılan açıklamada özel harekat polisi elde etmek isteyen adaylar için başvuruların 2 Kasım’dan itibaren alınacağı duyuruldu.

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere Polis Akademisine ast Polis Iş Eğitim Merkezleri’ne, askerliğini yapmış ve 28 yaşından gün almamış olan asgari lise ya da dengi mektep mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacağı belirtildi.

Başvuranlar aralarında somut yeterlilik ve görüşme sınavı yapılacağı belirtilmiş duyuruda, online müracatların 2 Kasım’da başlayacağı, adaylardan istenecek belgeler ile aranan şartların kullanım tarihinden önce benzer siteden açıklanacağı bildirildi.

POLİS ALIMI ŞARTLARI

Polis özel harekat alımları şartları ise şöyle: 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlete Ait Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK’ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere,

asgari lise veya dengi mektep mezunu

Askerlik hizmetini tamamlamış

KPSS şartı değil

28 yaşından gün almamış

Maddi yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Polis Iş Eğitim Merkezi Müdürleri

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Ilk Önce polis edebilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO’na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanına gerekli tatbik şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. sonradan ise benzer tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi elde etmek için iki öbür yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi edinmek istiyorum biçiminde yapabilir ya da kadrodayken ve diğer bir birimde devir yapmakta iken zorunlu şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat elde etmek istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki fakat nasıl? Ilk Olarak 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini ayrıntıları ile belirtmek isteriz.

Polis Akademisi linkine tıklayarak siteden daha artı bilgiye ulaşabilirsiniz.